Украина обжаловала решение ЕСПЧ по люстрации
Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал нормы закона "Об очистке власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.
Как сообщает "Европейская правда", об этом РБК-Украина заявил министр юстиции Денис Малюська.
По его словам, украинская сторона подала жалобу на решение Европейского суда вечером 16 января. Срок обжалования решения ЕСПЧ заканчивался 17 января.
"Подано заявление 16 января вечером", - сообщил он. Жалоба была подана украинским правительством в Большую палату ЕСПЧ.
Напомним, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В нем говорилось, что украинский закон "Об очистке власти" нарушил права украинских чиновников.
Суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятие должностей в Коммунистической партии до 1991 года.
По мнению суда, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления бывшего президента.