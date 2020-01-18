Украина обжаловала решение ЕСПЧ по люстрации

Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал нормы закона "Об очистке власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.

Как сообщает "Европейская правда", об этом РБК-Украина заявил министр юстиции Денис Малюська.

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По его словам, украинская сторона подала жалобу на решение Европейского суда вечером 16 января. Срок обжалования решения ЕСПЧ заканчивался 17 января.

"Подано заявление 16 января вечером", - сообщил он. Жалоба была подана украинским правительством в Большую палату ЕСПЧ.

Напомним, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В нем говорилось, что украинский закон "Об очистке власти" нарушил права украинских чиновников.

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Суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятие должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

По мнению суда, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления бывшего президента.