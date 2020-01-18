Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Іран підтвердив передачу чорних скриньок збитого літака Україні

Протестувальники ледь не штурмували театр, куди прийшов Макрон 

Україна оскаржила рішення ЄСПЛ щодо люстрації

МЗС РФ визнало, що Червона армія не принесла Польщі свободу






Путін про позицію євродепутатів щодо війни: "тхорячі політичні цілі"

Субота, 18 січня 2020, 17:02

Президент РФ Владімір Путін вчергове прокоментував торішню резолюцію Європарламенту, у якій на СРСР покладено частину відповідальності за розв'язання Другої світової війни. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Складається враження, що ці люди чи то читати не вміють, чи писати не вміють, або очей у них немає. А швидше за все це відбувається..., виходячи з поточної політичної кон'юнктури, для того, щоб домагатися, вибачте за таке слово, якихось тхорячих політичних цілей", - сказав глава російської держави.

Читайте також
РФ планує розгорнути "історичну війну" з Польщею у ПАРЄ

Він підкреслив, що протиставити цьому можна тільки правду, тому РФ буде створювати архівний центр з документами про другу світову війну. 

"Ми знаємо, що відбувалося напередодні Другої світової війни достовірно, документально - не тільки по днях, а іноді навіть по годинах", - зазначив президент Росії.

Раніше Путін  відкинув критику Європарламенту, заявивши, що змова західних держав з Адольфом Гітлером ще раніше проклала шлях до початку Другої світової війни.

Також Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році.

Сейм Польщі ухвалив резолюцію у справі маніпулювання фактами та перебріхування історії російськими політиками з метою дискредитації Польщі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Путін
powered by lun.ua