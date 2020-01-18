Путін про позицію євродепутатів щодо війни: "тхорячі політичні цілі"

Президент РФ Владімір Путін вчергове прокоментував торішню резолюцію Європарламенту, у якій на СРСР покладено частину відповідальності за розв'язання Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Складається враження, що ці люди чи то читати не вміють, чи писати не вміють, або очей у них немає. А швидше за все це відбувається..., виходячи з поточної політичної кон'юнктури, для того, щоб домагатися, вибачте за таке слово, якихось тхорячих політичних цілей", - сказав глава російської держави.

Він підкреслив, що протиставити цьому можна тільки правду, тому РФ буде створювати архівний центр з документами про другу світову війну.

"Ми знаємо, що відбувалося напередодні Другої світової війни достовірно, документально - не тільки по днях, а іноді навіть по годинах", - зазначив президент Росії.

Раніше Путін відкинув критику Європарламенту, заявивши, що змова західних держав з Адольфом Гітлером ще раніше проклала шлях до початку Другої світової війни.

Також Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році.

Сейм Польщі ухвалив резолюцію у справі маніпулювання фактами та перебріхування історії російськими політиками з метою дискредитації Польщі.