Третій за рік радник Трампа з питань Росії і Європи залишив посаду

Радник президента США Дональда Трампа з питань Росії і Європи Ендрю Пік покинув свій пост після тримісячного перебування на посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Піка раніше перевели в адміністративну відпустку через розслідування, пов'язане з безпекою, написав Axios у суботу.

Пік став третім, хто залишив пост провідного експерта з Росії і Європи в Раді національної безпеки, менше, ніж за рік.

Посада та люди, які обіймали її, помітно фігурували в скандалі з Україною, який призвів до імпічменту Трампа.

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Пік замінив Тіма Моррісона, який пішов з посади наприкінці минулого року. Моррісон сказав у свідченнях щодо імпічменту, що посол США в ЄС Гордон Сондленд сказав йому, що допомога США Україні була прямо обумовлена ​​тим, щоб уряд країни розпочав розслідування щодо Burisma, української газової компанії, в якій працював син колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Моррісон вступив на посаду замість Фіони Гілл, експертки з питань Росії, яка також дала свідчення в рамках розслідування імпічменту. У своїх свідченнях Гілл заявила, що звинувачення республіканців про те, що Україна, а не Росія, втручалася на президентські вибори 2016 року, є "теорією змови", яку поширюють спецслужби РФ.

Судовий процес у справі щодо імпічменту в Сенаті має початися у вівторок.

Демократи Палати представників вимагають відсторонення Трампа для захисту верховенства права.

Раніше Пік обіймав посаду заступника помічника держсекретаря з питань Іраку та Ірану, і його розглядали як союзника Роберта О’Брайена, який у вересні замінив Джона Болтона на посаді радника з національної безпеки.