Третий за год советник Трампа по России и Европе покинул должность
Советник президента США Дональда Трампа по России и Европе Эндрю Пик покинул свой пост после трехмесячного пребывания в должности.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Пика раньше перевели в административный отпуск из-за расследования, связанного с безопасностью, написал Axios в субботу.
Пик стал третьим, кто оставил пост ведущего эксперта по России и Европе в Совете национальной безопасности, меньше, чем за год.
Должность и люди, которые занимали ее, заметно фигурировали в скандале с Украиной, который привел к импичменту Трампа.
Пик заменил Тима Моррисона, который ушел с должности в конце прошлого года. Моррисон сказал в показаниях об импичменте, что посол США в ЕС Гордон Сондленд сказал ему, что помощь США Украине была прямо обусловлена тем, чтобы правительство страны начало расследование в отношении Burisma, украинской газовой компании, в которой работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена.
Моррисон вступил в должность вместо Фионы Хилл, эксперта по России, которая также дала показания в рамках расследования импичмента. В своих показаниях Хилл заявила, что обвинения республиканцев о том, что Украина, а не Россия, вмешивалась в президентские выборы 2016 года, являются "теорией заговора", которую распространяют спецслужбы РФ.
Судебный процесс по делу об импичменте в Сенате должен начаться во вторник.
Демократы Палаты представителей требуют отстранения Трампа для защиты верховенства права.
Ранее Пик занимал должность заместителя помощника госсекретаря по вопросам Ирака и Ирана, и его рассматривали как союзника Роберта О'Брайена, который в сентябре заменил Джона Болтона в должности советника по национальной безопасности.