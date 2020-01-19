Уряд Британії розглядає можливість переїзду Палати лордів до Йорка

Переміщення верхньої палати парламенту Британії до північноанглійського міста Йорка - це одна з "цілої низки речей", якими уряд хоче "підтягнути" різні частини Великої Британії.

Про це заявив у неділю голова консерваторів Джеймс Клеверлі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час національних виборів у нижню палату минулого місяця консерватори прем'єр-міністра Бориса Джонсона, зокрема, вибороли місця на півночі Англії, де традиційно перемагала опозиційна Лейбористська партія.

З метою закріплення результату Джонсон пообіцяв збільшити інвестиції в регіони на півночі Англії, які постраждали від занепаду важкої промисловості та політики економії після фінансової кризи.

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На запитання Sky News, чи планує уряд перенести Палату лордів до Йорка, Клеверлі відповів: "Можливо. Це одна із цілого ряду речей, які ми розглядаємо".

Раніше Sunday Times повідомляла, що Йорк, який заснували римляни і який славиться своїм великим собором, є першою опцією для переїзду, попереду Бірмінгема, другого за величиною міста Великої Британії.

Палата лордів, невиборна верхня палата парламенту, має повноваження блокувати закони, але функціонує головним чином як механізм вдосконалення та внесення змін до законів, ухвалених в обраній Палаті громад.