Правительство Британии рассматривает возможность переезда Палаты лордов в Йорк

Перемещение верхней палаты парламента Великобритании в северный английский город Йорк - это одна из "целого ряда вещей", которыми правительство хочет "подтянуть" разные части Великобритании.

Об этом заявил в воскресенье глава консерваторов Джеймс Клеверли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время национальных выборов в нижнюю палату в прошлом месяце консерваторы премьер-министра Бориса Джонсона, в частности, завоевали места на севере Англии, где традиционно побеждала оппозиционная Лейбористская партия.

С целью закрепления результата Джонсон пообещал увеличить инвестиции в регионы на севере Англии, пострадавшие от упадка тяжелой промышленности и политики экономии после финансового кризиса.

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На вопрос Sky News, планирует ли правительство перенести Палату лордов в Йорк, Клеверли ответил: "Возможно. Это одна из целого ряда вещей, которые мы рассматриваем".

Ранее Sunday Times сообщала, что Йорк, который основали римляне и который славится своим большим собором, является первой опцией для переезда, впереди Бирмингема, второго по величине города Великобритании.

Палата лордов, невыборная верхняя палата парламента, имеет полномочия блокировать законы, но функционирует главным образом как механизм совершенствования и внесения изменений в законы, принятые в избранной Палате общин.