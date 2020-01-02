Трамп у новорічну ніч критикував Меркель і Макрона за брак допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп у новорічну ніч розкритикував канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона за брак допомоги Україні, відповідаючи на запитання журналістів про процедуру імпічменту.

Слова Дональда Трампа наводить пресслужба Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

31 грудня ввечері Дональд Трамп спілкувався з журналістами у своїй резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді, де він зустрічав Новий рік з Меланією Трамп. Відповідаючи на запитання щодо процедури імпічменту, Трамп скористався можливістю розкритикувати Макрона і Меркель.

"Я кажу про дві речі (у телефонній розмові з Зеленським - Ред.): ми маємо перевірити, чи є корупція, і ми також повинні з'ясувати, чому саме США завжди дають гроші іноземним країнам. І Німеччина, і Франція, і вся Європа - вони не дуже це роблять. Насправді вони нічого не роблять стосовно цього. Чому це завжди Сполучені Штати?", - сказав Дональд Трамп.

"Ангела Меркель - дуже гарна жінка, скажу вам чесно. Але я сказав: "Де канцлерка Меркель? Де президент Франції Макрон? Чому вони не дають гроші? Чому це завжди Сполучені Штати?", - додав президент США.

19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на основі звинувачень у тиску на Україну.

20 грудня Трамп заявив, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту.

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