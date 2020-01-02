Трамп в новогоднюю ночь критиковал Меркель и Макрона за отсутствие помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в новогоднюю ночь раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона за отсутствие помощи Украине, отвечая на вопрос журналистов о процедуре импичмента.

Слова Дональда Трампа приводит пресс-служба Белого дома, сообщает "Европейская правда".

31 декабря вечером Дональд Трамп общался с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где он встречал Новый год с Меланией Трамп. Отвечая на вопрос о процедуре импичмента, Трамп воспользовался возможностью раскритиковать Макрона и Меркель.

"Я говорю о двух вещах (в телефонном разговоре с Зеленским - Ред.): Мы должны проверить, есть ли коррупция, и мы должны выяснить, почему США всегда дают деньги иностранным странам. И Германия, и Франция, и вся Европа - они не очень это делают. На самом деле они ничего не делают по этому поводу. Почему это всегда Соединенные Штаты?", - сказал Дональд Трамп.

"Ангела Меркель - очень красивая женщина, скажу вам честно. Но я сказал: "Где канцлер Меркель? Где президент Франции Макрон? Почему они не дают деньги? Почему это всегда Соединенные Штаты?", - добавил президент США.

20 декабря Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента.

Судебный процесс в Сенате может начаться в январе. Для вынесения обвинительного приговора необходимо две трети голосов. В то время как демократы имеют большинство в Палате представителей, Сенат контролируют республиканцы.

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