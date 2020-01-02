Кілька тисяч людей вийшли у Чорногорії на "церковні протести" 

Кілька тисяч людей в середу провели акції протесту в Чорногорії проти законопроєкту про релігійну власність, який розкритикували Сербська православна церква та Росія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Мирні протести відбулися в середу в столиці Подгориці та кількох інших містах.

На чолі зі священниками Сербської православної церкви, просербські чорногорці проводили акції протесту з минулого тижня. Повідомлялося про різні інциденти із залученням поліції, яка затримала 45 людей за останні кілька днів.

Церква наполягає на тому, що закон дозволяє державі вилучити її власність, включаючи монастирі, храми та інші активи. Уряд Чорногорії заперечив, що хоче це зробити.

Парламент Чорногорії у п’ятницю схвалив законодавство на тлі протестів просербських опозиційних депутатів, які намагалися запобігти голосуванню, спричинивши сутички в асамблеї.

Міністерство закордонних справ Росії у вівторок приєдналося до критики Сербської православної церкви на адресу чорногорського закону, висловивши "серйозну стурбованість" і заявивши, що законодавство спрямоване на витіснення сербської церкви з Чорногорії.

У відповідь міністерство закордонних справ Чорногорії звинуватило Москву у втручанні в справи незалежної держави-члена НАТО.

Нагадаємо, Чорногорія звинуватила Росію в спробі державного перевороту в 2016 році, метою якого було не допустити членства країни в НАТО. Москва заперечила причетність.