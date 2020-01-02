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Несколько тысяч человек вышли в Черногории на "церковные протесты"

Четверг, 2 января 2020, 09:28

Несколько тысяч человек в среду провели акции протеста в Черногории против законопроекта о религиозной собственности, который раскритиковали Сербская православная церковь и Россия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Мирные протесты прошли в среду в столице Подгорице и нескольких других городах.

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Во главе со священниками Сербской православной церкви, просербские черногорцы проводили акции протеста с прошлой недели. Сообщалось о различных инцидентах с привлечением полиции, которая задержала 45 человек за последние несколько дней.

Церковь настаивает на том, что закон позволяет государству изъять ее собственность, включая монастыри, храмы и другие активы. Правительство Черногории возразило, что хочет это сделать.

Парламент Черногории в пятницу одобрил законодательство на фоне протестов просербских оппозиционных депутатов, которые пытались предотвратить голосование, вызвав столкновения в ассамблее.

Министерство иностранных дел России во вторник присоединилось к критике Сербской православной церкви в адрес черногорского закона, выразив "серьезную обеспокоенность" и заявив, что законодательство направлено на вытеснение сербской церкви из Черногории.

В ответ министерство иностранных дел Черногории обвинило Москву во вмешательстве в дела независимого государства-члена НАТО.

Напомним, Черногория обвинила Россию в попытке государственного переворота в 2016 году, целью которого было не допустить членства страны в НАТО. Москва отрицала причастность.

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