Сирія: дев'ятеро загиблих внаслідок обстрілу школи в Ідлібі

Артилерійський вогонь сирійських урядових військ 1 січня забрав життя дев’яти осіб, зокрема п’яти дітей, у провінції Ідліб, що утримується опозицією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Шістнадцять інших отримали поранення, коли касетні бомби влучили в школу в Сарміні, яка слугувала прихистком для переселенців, заявили "Білі шоломи".

AFP

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Це сталося на тлі наступу провладних сил на південь. Ідліб - останній великий регіон, який досі перебуває в руках повстанців та джихадистів, що протистоять президенту Башару Асаду.

Організація Об'єднаних Націй каже, що бойові дії мають руйнівні наслідки для трьох мільйонів людей, які мешкають там, з яких 76% - жінки та діти.

ООН заявила, що від 1 грудня 284 000 мирних мешканців покинули свої домівки в утримуваній опозицією північно-західній Сирії під час підтримуваної Росією кампанії авіаударів і обстрілів.