Сирия: девять погибших в результате обстрела школы в Идлибе

Артиллерийский огонь сирийских правительственных войск 1 января унес жизни девяти человек, в том числе пяти детей, в провинции Идлиб, удерживаемой оппозицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Шестнадцать других лиц получили ранения, когда кассетные бомбы попали в школу в Сармине, которая служила убежищем для переселенцев, заявили "Белые каски".

Это произошло на фоне наступления провластных сил на юг. Идлиб - последний крупный регион, который до сих пор находится в руках повстанцев и джихадистов, противостоящих президенту Башару Асаду.

Организация Объединенных Наций говорит, что боевые действия несут разрушительные последствия для трех миллионов человек, проживающих там, из которых 76% - женщины и дети.

ООН заявила, что с 1 декабря 284 000 мирных жителей покинули свои дома в удерживаемой оппозицией северо-западной Сирии во время поддерживаемой Россией кампании авиаударов и обстрелов.