Задержан украинец, чей дрон под Новый год упал на крышу исторического храма в Кракове

В Кракове полиция задержала 24-летнего украинца: именно его беспилотник попал в новогодний вечер на крышу Мариацкого костела.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

2 января правоохранители должны решить, выдвигать ли мужчине - который приехал в Польшу как турист - обвинения, связанные с возможной угрозой жизни и здоровью.

Украинец управлял небольшим и легким игрушечным беспилотником, не требующим разрешения.

24-летний мужчина потерял управление устройством, и он упал на крышу базилики.

По просьбе украинца в ​​ситуацию вмешались полицейские, патрулировавшие Площадь Рынок. Пожарные помогли вытянуть беспилотника с крыши.

"Крыша исторического храма не повреждена", - заявил младший инспектор Малопольской полиции Себастьян Глен.