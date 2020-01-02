Задержан украинец, чей дрон под Новый год упал на крышу исторического храма в Кракове
Четверг, 2 января 2020, 13:35
В Кракове полиция задержала 24-летнего украинца: именно его беспилотник попал в новогодний вечер на крышу Мариацкого костела.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
2 января правоохранители должны решить, выдвигать ли мужчине - который приехал в Польшу как турист - обвинения, связанные с возможной угрозой жизни и здоровью.
Украинец управлял небольшим и легким игрушечным беспилотником, не требующим разрешения.
24-летний мужчина потерял управление устройством, и он упал на крышу базилики.
По просьбе украинца в ситуацию вмешались полицейские, патрулировавшие Площадь Рынок. Пожарные помогли вытянуть беспилотника с крыши.
"Крыша исторического храма не повреждена", - заявил младший инспектор Малопольской полиции Себастьян Глен.
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