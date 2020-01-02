Бельгийский суд приостановил европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии

Бельгийское правосудие решило приостановить выданный Испанией европейский ордер на арест в отношении бывшего главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, а также его соратника и бывшего министра Тони Комина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eldiario.es.

Судья, который должен был решить, выдавать ли политиков Испании, считает, что после постановления Суда ЕС Пучдемон и Комин пользуются иммунитетом, предоставленным им как членам Европейского парламента.

Читайте также Бывшим лидерам Каталонии предоставили временный допуск в Европарламент

Пучдемон отреагировал на это решение в своем Twitter.

"Бельгийское правосудие признает наш с Тони Комином иммунитет и решает приостановить ордер на арест. Но сейчас мы ждем освобождения Ориола Жункераса (бывшего вице-президента Каталонии - Ред.), Который имеет такой же иммунитет, как и мы. Испания должна действовать так, как это сделала Бельгия, и уважать закон ", - написал он.

Напомним, Суд ЕС постановил, что заключенный бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас имел депутатский иммунитет с момента объявления о его избрании евродепутатом.

После этого Пучдемон и Комин получили временную аккредитацию в Европарламенте как избранные евродепутаты.