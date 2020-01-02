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За несплату аліментів виїзд за кордон обмежено 120 тисячам українців

Четвер, 2 січня 2020, 15:28

У базах даних прикордонників сьогодні є близько 120 тисяч українців, яким обмежено виїзд за межі країни через несплату аліментів.

Про це у четвер, 2 січня, повідомили у Держприкордонслужбі України, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, напередодні одного з таких чоловіків з обмеженнями на виїзд співробітникам Держприкордонслужби довелося втихомирювати учора ввечері у аеропорту "Бориспіль".

Чоловік прибув на паспортний контроль для проходження оформлення на рейс до Дубай, коли інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних щодо обмеження виїзду з території України.

36-річного українця правоохоронці запросили до службового приміщення, щоб повідомити йому про рішення про відмову у пропуску через державний кордон.  

"Натомість чоловік не хотів його сприймати, агресивно себе поводив та накинувся на охоронців кордону. Прикордонники були змушені локалізувати дії порушника", - зазначили у відомстві.

Стосовно чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185-10 КУпАП, справу скеровано до суду.  

Державна прикордонна служба України радить громадянам ретельно готуватися до подорожей та разом з підготовкою документів завчасно цікавитися, чи не мають вони обмежень у виїзді за межі України.

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