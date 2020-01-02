За неуплату алиментов выезд за границу ограничен 120 тысячам украинцев

В базах данных пограничников сегодня есть около 120 тысяч украинцев, которым ограничен выезд за пределы страны из-за неуплаты алиментов.

Об этом в четверг, 2 января, сообщили в Госпогранслужбе Украины, сообщает "Европейская правда".

В частности, накануне одного из таких мужчин с ограничениями на выезд сотрудникам Госпогранслужбы пришлось усмирять вчера вечером в аэропорту "Борисполь".

Мужчина прибыл на паспортный контроль для прохождения оформления на рейс в Дубай, когда инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывания базы данных по ограничению выезда с территории Украины.

36-летнего украинца правоохранители пригласили в служебное помещение, чтобы сообщить ему о решении об отказе в пропуске через государственную границу.

"Вместо этого мужчина не хотел его воспринимать и агрессивно себя вел и набросился на охранников границы. Пограничники были вынуждены локализовать действия нарушителя", - отметили в ведомстве.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по ст. 185-10 КУоАП, дело направлено в суд.

Государственная пограничная служба Украины советует гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, не имеют ли они ограничений в выезде за пределы Украины.