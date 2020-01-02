Три родственницы признались в причинении трагического пожара в немецком зоопарке

60-летнюю женщину и двух ее взрослых дочерей подозревают в причастности к пожару, который сжег часть зоопарка в городе Крефельд (Северный Рейн-Вестфалия).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Три женщины привлекли внимание после предположения, что пожар вызвали небесные фонарики, которые запрещены в большинстве земель Германии.

Женщины рассказали полиции, что запустили три таких воздушных фонаря в новогоднюю ночь.

В результате пожара сгорел вольер обезьян. Более 30 животных погибло, в частности орангутаны, шимпанзе, гориллы и мармозетки.

Погибла самая старая в Европе горилла Масса, которой было 47 лет. Также погибло большое количество летучих мышей и птиц.

Герд Гоппман из криминальной полиции Крефельда заявил на пресс-конференции в четверг, что подозреваемые преступники сообщили о своих действиях власти и можно предположить, что именно они вызвали пожар в зоопарке.

"Для нас дело в значительной степени выясняется", - сказал Гоппман, добавив, что женщин обвиняют в поджоге по неосторожности.

Следователи заявили, что на небесных фонарях вблизи места пожара были найдены рукописные сообщения.

Женщины несколько раз заявляли, что им "бесконечно жаль", сообщают следователи.

Гоппман сказал, что женщины заказали фонарики в интернете и не знали, что они запрещены. Он также похвалил их за смелость признаться добровольно.

Если подозреваемых осудят за поджог по неосторожности, им грозит штраф или лишение свободы до пяти лет.