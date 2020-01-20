Румунія може скасувати угоду з китайською компанією про добудову АЕС

Уряд Румунії може скасувати угоду з китайською компанією China General Nuclear Power Group про будівництво ще двох реакторів потужністю 700 мегават на єдиній в країні атомній електростанції в Чернаводе після того, як компанію нещодавно звинуватили у шпигунстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Мені очевидно, що угода з китайцями не вийде. Ми побачимо, з яким партнером ми будемо зв'язуватися (щоб побудувати реактори)", - заявив прем'єр-міністр Людовик Орбан.

Прем'єр-міністр додав, що всі енергетичні угоди Румунії відтепер залежатимуть від "Зеленої угоди" ЄС.

2017 року ядерні реактори працювали в 14 країнах-членах Євросоюзу: Бельгії, Болгарії, Чехії, Німеччині, Іспанії, Франції, Угорщині, Нідерландах, Румунії, Словенії, Словаччині, Фінляндії, Швеції та Великій Британії. У інших державах-членах ЄС немає ядерних об'єктів.