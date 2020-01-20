Сотрудника немецкой армии судят за шпионаж в пользу Ирана

В западногерманском городе Кобленц начинается суд над мужчиной, обвиняемым в работе на иранскую разведку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Прокуроры выдвинули 51-летнему мужчине, известному как Абдул С., обвинения в государственной измене, в дополнение к 18 случаям нарушения государственной тайны.

"Абдул С. подозревается в злоупотреблении своим положением гражданского служащего Бундесвера с целью передачи военной государственной тайны сотруднику иранской секретной службы", - говорится в судебных документах.

Жена подозреваемого также предстанет перед судом по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к деятельности своего мужа. Однако 16-дневный судебный процесс для нее состоится в марте.

Абдул С. работал в бундесвере в маленьком городке Даун, в районе Эйфель на западе Германии, прежде чем был арестован в январе 2019 года.

Из-за чувствительного характера обвинений суд будет проходить за закрытыми дверями. Представители общественности не могут присутствовать на тех частях судебного процесса, где упоминаются обвинения, касающиеся государственной тайны.

Обвиняемый еще не признал свою вину, заявили в суде.