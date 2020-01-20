Жертвами ударів Росії у Сирії стали 5 мирних мешканців

Авіація Росії в понеділок, 20 січня, завдала повітряного удару по населених пунктах на північному заході Сирії, в результаті чого загинули п'ятеро осіб, поранення отримали дев'ять мирних мешканців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За даними джерел у поміркованій опозиції, авіація Росії завдала удару по селах Кафр Теаль і Кафр Джума на заході провінції Алеппо.

Джерела в Управлінні цивільної оборони Сирії ("Білі каски") повідомляють, що внаслідок бомбардувань у селі Кафр Теаль загинули троє, а в селі Кафр Джума - двоє мирних мешканців.

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Люди з населених пунктів провінції Алеппо, підконтрольних противникам Башара Асада, продовжують залишати свої домівки і втікати в бік турецького кордону. За останні дні з півдня і заходу Алеппо втекло 27 тисяч осіб.

Близько 350 тисяч сирійців, здебільшого жінок та дітей, від початку грудня вимушено втікали від відновленого, підтримуваного Росією наступу в провінції Ідліб, що утримується опозицією, заявила ООН в четвер.

З початку 2019 року до кордону з Туреччиною втекли близько 1,3 млн мирних мешканців. Від атак загинули понад 1600 цивільних.

Метою наступу є відновлення контролю над головною магістраллю, що зв'язує столицю Дамаск із північним містом Алеппо.