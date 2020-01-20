Жертвами российских ударов в Сирии стали 5 мирных жителей

Авиация России в понедельник, 20 января, нанесла воздушный удар по населенным пунктам на северо-западе Сирии, в результате чего погибли пять человек и получили ранения девять мирных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По данным источников в умеренной оппозиции, авиация России нанесла удары по селам Кафр Теаль и Кафр Джума на западе провинции Алеппо.

Источники в Управлении гражданской обороны Сирии ("Белые каски") сообщают, что в результате бомбардировок в селе Кафр Теаль погибли трое, а в селе Кафр Джума - двое мирных жителей.

Читайте также СМИ: США отогнали российских военных от месторождения в Сирии

Жители населенных пунктов провинции Алеппо, подконтрольных противникам Башара Асада продолжают покидать свои дома и бежать в сторону турецкой границы. За последние дни с юга и запада Алеппо бежали 27 тысяч человек.

Около 350 тысяч сирийцев, в основном женщин и детей, с начала декабря вынужденно бежали от возобновленного поддерживаемого Россией наступления в провинции Идлиб, которую удерживает оппозиция, заявила ООН в четверг.

С начала 2019 года до границы с Турцией бежали около 1,3 млн мирных жителей. В результате атак погибли более 1600 гражданских.

Целью наступления является восстановление контроля над главной магистралью, связывающей столицу Дамаск с северным городом Алеппо.