В Норвегии правительство оказалось под угрозой из-за возвращения в страну "террористки ИГИЛ"
В Норвегии Партия прогресса, которая входит в коалицию, угрожает покинуть правительство из-за решения вернуть в страну женщину, подозреваемую в связях с "Исламским государством", и двух ее детей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.
В понедельник лидер Партии прогресса Сив Йенсен прибыла к премьеру Эрне Солберг для разговора по поводу настроений в политической силе.
Партия пригрозила выйти из коалиции после того как стало известно, что правительство решило вернуть домой вероятную террористку ИГИЛ и двух ее несовершеннолетних детей. Такое решение было принято из-за серьезной болезни пятилетнего мальчика, который в августе весил всего 12 килограммов, как годовалый ребенок.
Партия прогресса настаивала на том, чтобы привезти в Норвегию детей, но не их мать.
За выходные ряд источников в Партии прогресса высказали предположение, что четырехпартийное правительство не переживет кризис, созданный этой ситуацией.
Партия прогресса входит в правительство Норвегии более шести лет.