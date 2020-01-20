Фінляндія заявила про порушення своїх вод фрегатом Німеччини

Німецький військовий корабель підозрюється у порушенні фінських територіальних вод увечері 18 січня.

Про це 20 січня заявило Міністерство оборони Фінляндії, повідомляє "Європейська правда".

"Підозрюване короткочасне порушення сталося в той час, коли судно перебувало на випробувальній операції в Ботнічній затоці біля Рааге. Прикордонники розслідують те, що сталося", - йдеться у повідомленні.

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Директор із зв'язків Міністерства оборони Нііна Гірскі розповіла Yle, що судно, про яке йдеться, було фрегатом.

"Міністерство закордонних справ Фінляндії зв’язалося з посольством Німеччини в Гельсінкі та попросило пояснень щодо підозри у порушенні територіальних вод", - заявило МЗС Фінляндії у своєму Twitter.