Финляндия заявила о нарушении своих вод фрегатом Германии
Понедельник, 20 января 2020, 13:55
Немецкий военный корабль подозревается в нарушении финских территориальных вод вечером 18 января.
Об этом 20 января заявило Министерство обороны Финляндии, сообщает "Европейская правда".
"Вероятное кратковременное нарушение произошло в то время, когда судно находилось на испытательной операции в Ботническом заливе возле Раахе. Пограничники расследуют то, что произошло", - говорится в сообщении.
Директор по связям Министерства обороны Ниина Гирски рассказала Yle, что судно, о котором идет речь, было фрегатом.
"Министерство иностранных дел Финляндии связалось с посольством Германии в Хельсинки и попросило объяснений по подозрению в нарушении территориальных вод", - заявил МИД Финляндии в своем Twitter.
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