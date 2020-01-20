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Финляндия заявила о нарушении своих вод фрегатом Германии

Понедельник, 20 января 2020, 13:55

Немецкий военный корабль подозревается в нарушении финских территориальных вод вечером 18 января.

Об этом 20 января заявило Министерство обороны Финляндии, сообщает "Европейская правда".

"Вероятное кратковременное нарушение произошло в то время, когда судно находилось на испытательной операции в Ботническом заливе возле Раахе. Пограничники расследуют то, что произошло", - говорится в сообщении.

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Директор по связям Министерства обороны Ниина Гирски рассказала Yle, что судно, о котором идет речь, было фрегатом.

"Министерство иностранных дел Финляндии связалось с посольством Германии в Хельсинки и попросило объяснений по подозрению в нарушении территориальных вод", - заявил МИД Финляндии в своем Twitter.

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