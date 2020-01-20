В ЕС обсуждают возобновление военно-морской миссии для защиты мира в Ливии

Министры иностранных дел стран ЕС обсудили роль блока в осуществлении мирного процесса в Ливии, в том числе о возможном возобновлении военно-морской миссии "София" в Средиземном море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Переговоры в Брюсселе состоялись спустя несколько часов после конференции по Ливии в Берлине, на которой международные лидеры пообещали поддержать эмбарго ООН на поставки оружия и прекратить военную поддержку враждующих группировок страны.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель говорил с министрами о возможных шагах - включая возможность возобновления военно-морского патрулирования в Средиземном море в рамках операции "София". Первоначально миссия была направлена ​​на то, чтобы остановить торговлю людьми и обеспечить соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в отношении Ливии.

"Я думаю, что мы должны возродить ее", - сказал Боррель журналистам в преддверии переговоров.

Патрулирование прекратилось в прошлом году из-за спора между Италией и другими государствами-членами о том, что делать со спасенными в море мигрантами. Миссия все еще обучает ливийскую береговую охрану.

"Миссия прекратилась при Сальвини", - сказал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, имея в виду бывшего крайне правого министра иностранных дел Италии. "Сальвини больше нет. Мы должны восстановить "Софию", - добавил он.

Однако министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо настаивал на том, что операцию придется "демонтировать и собрать совершенно другим способом".

"Это должна быть миссия по контролю за эмбарго и ничего более", - добавил он. На вопрос, означает ли это, что операция "София" больше не должна спасать мигрантов в море, Ди Майо сказал, что "рассматривается не эта проблема".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что еще слишком рано говорить о том, нужно ли возобновлять морское присутствие ЕС у побережья Ливии.

"Первое, что нужно сделать, - это превратить хрупкое перемирие, которое у нас есть, в постоянное перемирие", - сказал он.

Окончательных решений в понедельник принято не было, и министры должны вернуться к этому вопросу более подробно через месяц.