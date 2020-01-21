У парламенті Естонії готують заяву з засудженням російської інтерпретації Другої світової

У парламенті Естонії ініціювали ухвалення заяви, яка засуджує спроби Росії інтерпретувати історію Другої світової війни в сприятливому для себе світлі, покладаючи на інші країни провину в розв'язуванні війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Парламентська комісія з закордонних справ обговорила в понеділок пропозицію депутата від Партії реформ Марко Міхкельсона скласти таку заяву і прийняла рішення продовжити обговорення в четвер, коли парламентські фракції сформулюють свою позицію з даного питання.

"Росія тривалий час використовувала тематику Другої світової війни в своїх зовнішньополітичних цілях, але так різко, сильно і масово, як це робиться зараз на всіх каналах, [ця тема не піднімалася] вже 30 років з того часу, як з'їзд народних депутатів СРСР опублікував і засудив секретні протоколи до пакту Молотова-Ріббентропа в 1989 році", - сказав Міхкельсон.

На його думку, Росія повернулася до сталіністської інтерпретації історії і енергійно це виправдовує. У контексті Другої світової війни Росія в першу чергу звинувачує Польщу, практично перетворивши її на співучасника розв'язання війни.

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Міхкельсон також згадав заяви, нещодавно прийняті в парламентах Польщі та Латвії з цієї теми, дискусію в Європейському парламенті минулого тижня і прийняту ним у вересні заяву. На захист Польщі висловилася і Європейська комісія, коли її віцепрезидент Вєра Юрова минулого тижня критично відгукнулася про дії Росії.

"Рійгікогу (парламент Естонії. – Ред.) час наслідувати цей приклад і прийняти заяву про захист історичної правди у зв'язку з масивним ревізіоністським пропагандистським нападом Росії за темами Другої світової війни. Мета Росії - захистити свою нинішню політику завоювань, виправдовуючи пакт Молотова-Ріббентропа", - підкреслив Міхкельсон.