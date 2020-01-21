В парламенте Эстонии готовят заявление с осуждением российской интерпретации Второй мировой

В парламенте Эстонии инициировали принятие заявления, которое осуждает попытки России интерпретировать историю Второй мировой войны в благоприятном для себя свете, возлагая на другие страны вину в развязывании войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Парламентская комиссия по иностранным делам обсудила в понедельник предложение депутата от Партии реформ Марко Михкельсона составить такое заявление и решила продолжить обсуждение в четверг, когда парламентские фракции сформулируют свою позицию по данному вопросу.

"Россия долгое время использовала тематику Второй мировой войны в своих внешнеполитических целях, но так резко, сильно и массово, как это делается сейчас по всем каналам, [эта тема не поднималась] уже 30 лет с тех пор, как съезд народных депутатов СССР опубликовал и приговорил секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа в 1989 году", - сказал Михкельсон.

По его мнению, Россия вернулась к сталинистской интерпретации истории и энергично это оправдывает. В контексте Второй мировой войны Россия в первую очередь обвиняет Польшу, практически превратив ее в соучастника развязывания войны.

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Михкельсон также вспомнил заявления, недавно принятые в парламентах Польши и Латвии по этой теме, дискуссию в Европейском парламенте на прошлой неделе и принятое им в сентябре заявление. В защиту Польши высказалась и Европейская комиссия, когда ее вице-президент Вера Юрова на прошлой неделе критически отозвалась о действиях России.

"Рийгикогу (парламент Эстонии. - Ред.) пора последовать этому примеру и принять заявление о защите исторической правды в связи с массированной ревизионистской пропагандистской атакой России на темы Второй мировой войны. Цель России - защитить свою нынешнюю политику завоеваний, оправдывая пакт Молотова-Риббентропа", - подчеркнул Михкельсон.