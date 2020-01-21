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Бомба Другої світової порушила залізничний рух у Німеччині

Вівторок, 21 січня 2020, 13:12

Залізничний транспорт далекого слідування зіткнеться з обмеженнями у Німеччині через бомбу Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

500-кілограмову бомбу виявили ​​в понеділок увечері під час будівельних робіт біля річки Рейн в центрі міста.

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У зв’язку з цим залізничний вокзал, оперний театр, телевізійну станцію і кілька квартир евакуйовано.  Річковий та повітряний рух також  буде призупинено до початку операції зі знешкодження бомби, яка почнеться опівдні.

Чиновники також планують закрити міст через Рейн, через який  більшість поїздів прямують до центрального залізничного вокзалу Кельна, одного з головних залізничних вузлів Німеччини.

Припинення руху в Кельні, ймовірно, призведе до затримок у залізничному сполученні по всій Німеччині.

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