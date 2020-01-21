Бомба времен Второй мировой нарушила железнодорожное движение в Германии

Железнодорожный транспорт дальнего следования столкнется с ограничениями в Германии из-за бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

500-килограммовую бомбу обнаружили в понедельник вечером во время строительных работ у реки Рейн в центре Кельна.

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В связи с этим с железнодорожного вокзала, из оперного театра, телевизионной станции ​​и нескольких квартир эвакуировали людей. Речное и воздушное движение также будет приостановлены до начала операции по обезвреживанию бомбы, которая начнется в полдень.

Чиновники также планируют закрыть мост через Рейн, через который большинство поездов следуют до центрального железнодорожного вокзала Кельна, одного из главных железнодорожных узлов Германии.

Прекращение движения в Кельне, вероятно, приведет к задержкам в железнодорожном сообщении по всей Германии.