Бомба времен Второй мировой нарушила железнодорожное движение в Германии
Железнодорожный транспорт дальнего следования столкнется с ограничениями в Германии из-за бомбы времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
500-килограммовую бомбу обнаружили в понедельник вечером во время строительных работ у реки Рейн в центре Кельна.
В связи с этим с железнодорожного вокзала, из оперного театра, телевизионной станции и нескольких квартир эвакуировали людей. Речное и воздушное движение также будет приостановлены до начала операции по обезвреживанию бомбы, которая начнется в полдень.
Чиновники также планируют закрыть мост через Рейн, через который большинство поездов следуют до центрального железнодорожного вокзала Кельна, одного из главных железнодорожных узлов Германии.
Прекращение движения в Кельне, вероятно, приведет к задержкам в железнодорожном сообщении по всей Германии.