Трамп: США присоединятся к высадке триллиона деревьев на планете

Президент Дональд Трамп пообещал, что США присоединятся к "Инициативе триллиона деревьев", начатой ​​на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в рамках борьбы с изменением климата.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Трамп заявил во время своего выступления на форуме во вторник, 21 января.

"Мы хотим сохранить величие божьего творения и естественную красоту нашего мира", - сказал Трамп. Он добавил, что США будут продолжать проявлять сильное лидерство в восстановлении, выращивании и лучшем управлении деревьями и лесами.

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"Инициатива триллиона деревьев" возникла после прошлогоднего утверждения экологов, что высадка 1,2 трлн деревьев может нейтрализовать выбросы углекислого газа.

Трампа неоднократно спрашивали на встречах с иностранными лидерами о его взглядах на изменение климата и окружающую среду и его ответы свидетельствовали, что он не верит в изменение климата.

Впрочем, в Давосе он заявил, что он "очень большой сторонник окружающей среды". Ранее в этом месяце Трамп сказал журналистам, что не считает изменение климата фейком, как говорил в прошлом, пишет издание The Hill.

Дженнифер Морган, исполнительный директор Greenpeace, говорит, что несмотря на намерение Трамп присоединиться к инициативе, его усилий недостаточно.

"Он должен разработать всеобъемлющий, социально справедливый климатический план, который к 2040 году снизит выбросы до нуля и оставит ископаемое топливо в земле", - цитирует Морган The Guardian.

Заявление Трампа не вызывало энтузиазма и у шведской климатической активистки Греты Тунберг, которая тоже участвует в Давосском форуме.

"Посадка деревьев, это, конечно, хорошо, но ее недостаточно. Нам не нужно снижать выбросы... Выбросы необходимо прекратить", - заявила она.