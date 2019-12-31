Сербія отримає російські комплекси "Панцир-С" в січні-лютому - росЗМІ

Росія поставить Сербії комплекси протиповітряної оборони ближньої дії "Панцир-С" в січні-лютому 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіло у вівторок російському агентству "Интерфакс" інформоване джерело.

"Згідно з умовами контракту, термін завершення поставок - лютий", - сказало джерело.

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Раніше повідомлялося, що Сербія може отримати кілька "Панцирів" в грудні.

У жовтні, за даними джерел стало відомо, що Росія і Сербія підписали контракт на поставку комплексів "Панцир-С". Пізніше цю інформацію підтвердив віцепрем'єр РФ Юрій Борисов.

25 жовтня президент Сербії Александр Вучич підтвердив, що поставка очікується найближчим часом.

Посольство США в Белграді раніше закликало владу не укладати "угод з Росією, які загрожують запровадженням санкцій".

Після критики Заходу на адресу останніх угод Сербії з Росією президент Вучич заявив, що Белград припинить купувати зброю.