Новый посол Сербии Йованович начал работу в Украине

Новый посол Сербии Аца Йованович вручил копии верительных грамот заместителю главы МИД Василию Боднару.

Об этом МИД сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Василий Боднар принял копии верительных грамот от посла Сербии Ацы Йовановича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель главы МИД Украины выразил надежду на оживление украинско-сербского диалога и более активную позицию Сербии в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как известно, Сербия занимает позицию неприсоединения к экономическим санкциям ЕС против России, которые Брюссель ввел за аннексию украинского Крыма и развязанную Москвой войну на востоке Украины.

Также Сербия продолжает закупать военную технику в РФ, последним из таких контрактов касается российских комплексов "Панцырь-С".

Сербская делегация регулярно голосует против проукраинских резолюций в Генеральной ассамблее ООН.

В то же время Сербия не признает незаконную аннексию Крыма Россией.