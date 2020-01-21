Президентка Естонії прибула в Антарктиду і закликала вирішувати проблеми з кліматом

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд сьогодні прибула в Антарктиду, щоб взяти участь у святкуванні 200-річчя відкриття цього континенту і присвяченій цій події експедиції естонського парусника "Адмірал Беллінсгаузен".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті естонського президента.

Кальюлайд прибула на острів Кінг-Джордж, де планує відвідати різні наукові станції, а також планує відвідати острів Десепшн і гавань Порт Локрой.

"Коли двісті років тому адмірал Беллінсгаузен почав свою подорож, світовий океан був набагато чистішим. Ні океанська вода, ні атмосферне повітря не знають національних кордонів. Полярні регіони, які є кулерами нашої планети, особливо уразливі до зміни клімату через лід і сніг, що робить їх передовими в глобальному потеплінні. Антарктичний півострів є, серед іншого, одним з місць на планеті, які найшвидше нагріваються. Зміна клімату є спільною проблемою для всіх країн світу, і рішення має бути знайдено разом", - сказала Кальюлайд.

Естонія також організувала експедицію парусника "Адмірал Беллінсгаузен", названого на честь естонського дослідника Фабіана Готтліба фон Беллінсгаузена, який в 1820 році був одним з перших, хто побачив Антарктиду. Він досяг Антарктичного узбережжя 27 або 28 січня 1820 року.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Естонії Андрес Таранд, який обіймав посаду з листопада 1994 по квітень 1995 року, підпрацьовує гідом в Антарктиці.