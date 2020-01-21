Президент Эстонии прибыла в Антарктиду и призвала решать проблемы с климатом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня прибыла в Антарктиду, чтобы принять участие в праздновании 200-летия открытия этого континента и посвященной этому событию экспедиции эстонского парусника "Адмирал Беллинсгаузен".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте эстонского президента.

Кальюлайд прибыла на остров Кинг-Джордж, где планирует посетить различные научные станции, а также планирует посетить остров Десепшн и гавань Порт Локрой.

"Когда двести лет назад адмирал Беллинсгаузен начал свое путешествие, мировой океан был гораздо чище. Ни океанская вода, ни атмосферный воздух не знают национальных границ. Полярные регионы, которые являются кулерами нашей планеты, особенно уязвимы к изменению климата из-за льда и снега, что делает их передовыми в глобальном потеплении. Антарктический полуостров является, среди прочего, одним из самых быстро нагревающихся мест на планете. Изменение климата является общей проблемой для всех стран мира, и решение должно быть найдено вместе", - сказала Кальюлайд.

Эстония также организовала экспедицию парусника "Адмирал Беллинсгаузен", названного в честь эстонского исследователя Фабиана Готтлиба фон Беллинсгаузена, который в 1820 году был одним из первых, кто увидел Антарктиду. Он достиг Антарктического побережья 27 или 28 января 1820 года.

Напомним, бывший премьер-министр Эстонии Андрес Таранд, который занимал должность с ноября 1994 по апрель 1995 года, подрабатывает гидом в Антарктике.