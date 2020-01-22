США планируют ограничить въезд для граждан семи стран, в том числе Беларуси – СМИ

Администрация Дональда Трампа планирует добавить семь стран в группу государств, на которые распространяются ограничения на путешествия в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Новые ограничения будут распространяться на путешественников и иммигрантов из Беларуси, Эритреи, Кыргызстана, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании.

Отмечается, что граждане этих стран не обязательно столкнутся с полным запретом на поездки в США, но могут иметь ограничения на определенные типы виз, такие как деловые или гостевые.

Гражданам отдельных стран также могут запретить участие в программе diversity visa lottery, которая присуждает грин-карты. Президент Дональд Трамп вообще призвал положить конец этой программе, заявив, что она позволяет нежелательным людям въезжать в США.

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Представители президентской администрации заявили, что список стран не является окончательным, и во вторник Белый дом все еще обсуждал, включать ли в него одну или две страны.

В Госдепартаменте отказались от комментариев по этому вопросу.

Администрация планирует объявить о расширенных ограничениях на поездки в понедельник.

У Трампа заявили, что политика ограничения поездок необходима для предотвращения потенциальных террористических актов, поскольку включенным в список страны недостаточно проверяют своих путешественников в США.

Администрация президента США уже несколько раз пыталась ввести ограничения на въезд гражданам ряда мусульманских стран, однако эти ограничения отменил суд. В то же время Трампу удалось ввести ограничения на поездки для граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена и Северной Кореи, а также должностных лиц из Венесуэлы. Администрация ненадолго включила Чад в черный список, но в апреле 2018 года исключила страну из него.