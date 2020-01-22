Європа вивчила важливість стабільного сусідства, зокрема, на уроці України - фон дер Ляєн

Євросоюз повинен інвестувати не лише у запобігання кризам у світі, а й більше уваги приділяти існуючим конфліктам.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у ході свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Протягом останнього десятиріччя європейці вивчили важливість стабільного сусідства. Від України - до Середземномор'я, від Західних Балкан - до Сахеля. Ми вивчили важливість інвестувати більше у довгострокову стабільність і запобігати кризам", - зазначила вона.

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Водночас фон дер Ляєн каже, що ЄС повинен відігравати активнішу роль у врегулюванні конфліктів, що посилюються.

"У цьому Європа може зробити справжню різницю. Ми - найбільший донор для розвитку й співпраці у світі. Ми інвестуємо у це більше, ніж решта світу разом взята. Але ми також повинні робити більше у кризах, що розвиваються. І для цього Європі також потрібні надійні військові можливості, і ми заклали підвалини європейського оборонного союзу. Він доповнює НАТО, і він інший", - зазначила вона

"Жорстка сила завжди поєднується з дипломатією, і запобігання конфліктів завжди поєднується з примиренням і відновленням, і це те, через що ми пройшли у Європі", - додала президент Єврокомісії.