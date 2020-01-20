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Фон дер Ляєн обговорила з Путіним транзит газу через Україну

Понеділок, 20 січня 2020, 09:30

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом Росії Владіміром Путіним підписаний тристоронній договір про транзит російського газу через Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Добре було зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним в рамках Берлінської конференції. Ми говорили про газову угоду між Україною, ЄС та Росією (щодо транзиту) через Україну", - написала голова Єврокомісії у своєму Twitter.

Нагадаємо, 30 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали новий контракт на транзит на 5 років, а також домовилися про відмову сторін від судових спорів одне проти одного. "Газпром" погодився виплатити 2,9 млрд доларів компенсації за рішенням арбітражів, а Україна "пробачила" 7,4 млрд доларів штрафу за порушення "Газпромом" антимонопольного законодавства.

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