Европа выучила важность стабильного соседства, в частности, на уроке Украины – фон дер Ляйен

Евросоюз должен инвестировать не только в избежание кризисов в мире, но и больше внимания уделять существующим конфликтам.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"В течение последнего десятилетия европейцы изучили важность стабильного соседства. От Украины – до Средиземноморья, от Западных Балкан - до Сахеля. Мы изучили важность вложений в долгосрочную стабильность и предотвращение кризисов", - отметила она.

Читайте также Фон дер Ляйен обсудила с Путиным транзит газа через Украину

В то же время фон дер Ляйен говорит, что ЕС должен играть более активную роль в урегулировании конфликтов.

"Европа - крупнейший донор для развития и сотрудничества в мире. Мы инвестируем в это больше, чем остальной мир вместе взятый. Но мы также должны делать больше в отношении кризисов в развивающихся странах. И для этого Европе также нужны надежные военные возможности, и мы заложили фундамент европейского оборонного союза. Он дополняет НАТО, и он другой", - отметила она.

"Жесткая сила всегда сочетается с дипломатией, и предотвращение конфликтов всегда сочетается с примирением и восстановлением, и это то, через что мы прошли в Европе", - добавила президент Еврокомиссии.