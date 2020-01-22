Визит Помпео в Украину запланирован на 30 января - СМИ

Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, осуществит визит в Киев 30 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет белорусское бюро "Радио Свобода" со ссылкой на рассылку Госдепа.

"Майк Помпео посетит Лондон 29-30 января, потом будет в Киеве 30 января и 1 февраля оттуда приедет в Минск, где будет меньше чем день, и 1-2 февраля полетит в Нур-Султан, 2-3 февраля будет в Ташкенте", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Помпео согласовал дальнейший график двусторонних контактов между Киевом и Вашингтоном на высшем уровне, прежде всего визит Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.

Как известно, 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке. В результате нападения на посольство в Багдаде Пентагон решил направить сотни дополнительных военных на Ближний Восток, а госсекретарь Майк Помпео отложил поездку в Украину и другие страны Европы и Центральной Азии.