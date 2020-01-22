Зеленський в Давосі: світ не може бути згуртованим тільки у Facebook

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у середу закликав до оновлення правил міжнародної безпеки.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Шостий рік у моїй країні іде війна. Шостий рік, як Росія анексувала у нас частину території, незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати. Ось така у нас із вами new normality. Так, світ згуртувався навколо вирішування цих питань. Але чи достатньо українцям, загиблим і тим, хто втратив домівки, всесвітньої стурбованості та занепокоєння? Цього замало. І це є правда", - сказав Зеленський.

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Він додав, що це лише один з прикладів, який свідчить про вразливість нинішньої архітектури світу.

"Існуючі інституції не завжди працюють так ефективно, як цього вимагає сьогодення. Світ потребує переосмислення та оновлення правил, особливо правил міжнародної безпеки", - заявив президент України.

"Світ не може бути згуртованим тільки у Facebook, коли репостять виступ Грети Тунберг, фото жахливих пожеж в Австралії чи, на жаль, збитого українського "Боїнга" в Ірані. Чи означає це, що всі зробили висновки? Ні. Бо для більшості це вже втрачає актуальність, а у стрічку вже стукає новий гучний інформаційний привід", - додав він.