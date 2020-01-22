Зеленский в Давосе: мир не может быть сплоченным только в Facebook

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду призвал к обновлению правил международной безопасности.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality. Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам, погибшим и потерявшим дом, всемирной озабоченности и обеспокоенности? Этого мало. И это правда", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что это лишь один из примеров, который свидетельствует об уязвимости нынешней архитектуры мира.

"Существующие институты не всегда работают так эффективно, как этого требует сегодняшний день. Мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил, особенно правил международной безопасности", - заявил президент Украины.

"Мир не может быть сплоченным только в Facebook, когда репостят выступления Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или, к сожалению, сбитого украинского "Боинга" в Иране. Означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства это уже теряет актуальность, а в ленту уже стучится новый громкий информационный повод", - добавил он.