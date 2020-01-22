МЗС попередило українців про поїздки в Іспанії, де вирує шторм

У зв’язку із погіршенням погодних умов на території Іспанії внаслідок надмірних снігових та дощових опадів міністерство закордонних справ випустило рекомендації громадянам України, які перебувають в Іспанії.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі міністерства у середу ввечері.

Міністерство рекомендує відстежувати повідомлення компетентних органів Іспанії про можливі перекриття автомобільних шляхів, дотримуватися рекомендації місцевих органів контролю дорожнього руху, а також завчасно перевіряти можливі зміни у розкладі руху повітряного, наземного та водного транспорту.

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За повідомленням Генеральної дирекції дорожнього руху МВС Іспанії станом на 21 січня внаслідок снігової бурі "Глорія" на понад 200 автомобільних шляхах рух ускладнений, при цьому понад 30 доріг перекрито.

Державна метеорологічна агенція Іспанії 21 січня оголосила червоний рівень попередження на території провінції Теруель у зв’язку із надмірними сніговими опадами. При плануванні подорожей українцям рекомендують перевіряти актуальну ситуацію та прогнози щодо погодних умов на території Іспанії на вебсторінці AEMET.

Актуальну інформацію щодо ситуації на автомобільних шляхах на території Іспанії можна відстежувати на вебсторінці Генеральної дирекції дорожнього руху Іспанії. Також інформацію можна отримати в службі Генеральної дирекції дорожнього руху Іспанії за номером телефону 011, якщо телефонувати з Іспанії.

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Наразі через погодні умови ускладненою є ситуація на дорогах у провінціях Теруель (снігові опади), Альбасете, Мурсія (снігові опади), Барселона, Жирона та Таррагона (штормове попередження), Валенсія, Кастельон та Аліканте (штормове попередження та снігові опади).

У випадку потрапляння у надзвичайну ситуацію на автомобільних шляхах Іспанії необхідно невідкладно повідомляти місцеві компетентні органи за єдиним номером екстреної допомоги 112.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, МЗС рекомендує українцяс невідкладно звертатися за номерами "гарячих ліній" до Посольства України в Іспанії (+ 34 620 641 324), Генерального консульства України в Барселоні (+ 34 629 382 936), Консульства України в Малазі (+ 34 636 548 017), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua .