МИД предупредил украинцев о поездках в Испанию, на которую обрушился шторм

В связи с ухудшением погодных условий на территории Испании в результате чрезмерных снежных и дождевых осадков министерство иностранных дел выпустило рекомендации гражданам Украины, которые находятся в Испании.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе министерства в среду вечером.

Министерство рекомендует отслеживать сообщения компетентных органов Испании о возможных перекрытиях автомобильных дорог, соблюдать рекомендации местных органов контроля дорожного движения, а также заблаговременно проверять возможные изменения в расписании движения воздушного, наземного и водного транспорта.

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По сообщению Генеральной дирекции дорожного движения МВД Испании по состоянию на 21 января, в результате снежной бури "Глория" на более чем 200 автомобильных дорогах движение утруднено, при этом более 30 дорог перекрыто.

Государственное метеорологическое агентство Испании 21 января объявило красный уровень предупреждения на территории провинции Теруэль в связи с чрезмерными снежными осадками. При планировании путешествий украинцам рекомендуют проверять актуальную ситуацию и прогнозы погодных условий на территории Испании на вебсайте AEMET.

Актуальную информацию о ситуации на автомобильных дорогах на территории Испании можно отслеживать на сайте Генеральной дирекции дорожного движения Испании. Также информацию можно получить в службе Генеральной дирекции дорожного движения Испании по телефону 011, если звонить из Испании.

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Сейчас из-за погодных условий осложненной остается ситуация на дорогах в провинциях Теруэль (снежные осадки), Альбасете, Мурсия (снежные осадки), Барселона, Жирона и Таррагона (штормовое предупреждение), Валенсия, Кастельон и Аликанте (штормовое предупреждение и снежные осадки).

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию на автомобильных дорогах Испании необходимо безотлагательно сообщать местные компетентные органы по единому номеру экстренной помощи 112.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД рекомендует украинуам безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в Посольство Украины в Испании (+ 34 620 641 324), Генеральное консульство Украины в Барселоне (+ 34 629 382 936), Консульство Украины в Малаге (+ 34 636 548 017), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38044238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.