Гончарук у Давосі: до 2023 року Україна планує втілити стратегічні проєкти з інтеграції до ЄС

Україна продовжуватиме роботу над втіленням стратегічних євроінтеграційних проєктів.

Про це на "українському сніданку" Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми зберігаємо курс на євроінтеграцію. Ми будемо максимально прагнути синхронізувати наші правила, наші регуляції з нашими європейськими колегами. Звичайно, у нас є й стратегічні проекти. Так, наприклад, до 2023 року ми плануємо, як це все передбачалося, об'єднати нашу енергетичну систему з європейською, стати частиною єдиного цифрового ринку, домовитися про правила роумінгу і так далі", - сказав прем'єр.

Він додав, що в порядку денному уряду є "ще багато речей".

Як повідомлялося, раніше глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна має тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із правом ЄС.

Після цього віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що попри заяви глави фракції "Слуги народу" Давіда Арахамії, Україна не відмовиться від євроінтеграції.

Невдовзі сам Арахамія запевнив, що підтримує гармонізацію українського законодавства з європейським.

Арахамія сказав, що зараз, згідно з Угодою про Ассоціацію, почався плановий перегляд окремих положень. Тому, на його думку, Україні слід скористатись цією нагодою для просування вигідних для себе змін.