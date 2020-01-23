Правительство Финляндии торопят увеличивать трудовую миграцию из-за дефицита рабочей силы

Центральная торговая палата Финляндии требует от правительства Санны Марин активных действий для увеличения трудовой миграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По мнению организации, следует ускорить процесс получения вида на жительство, отказаться от процедуры изучения потребности в иностранной рабочей силе, активнее привлекать специалистов и использовать различные формы налогового стимулирования.

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Согласно нынешнему законодательству, процедура изучения потребности в иностранной рабочей силе применяется при найме рабочей силы из-за пределов ЕС и ЕЭЗ. Она касается только представителей рабочих профессий, таких как строителей, водителей и уборщиков. Разрешение на работу можно получить только в том случае, если наблюдается дефицит соответствующих специалистов среди местной рабочей силы.

В Центральной торговой палате ожидают от правительства конкретных действий в конце января, когда кабинет министров соберется на специальное вечернее заседание по вопросам занятости.

На долю фирм-членов торговой палаты приходится половина торгового оборота финских компаний и 40% рабочих мест.

Напомним, в Финляндии сохраняется дефицит рабочей силы в ряде сфер.

В связи с этим политики обсуждают упрощение найма работников из-за пределов ЕС.

Украина уже опередила Эстонию по количеству иностранных работников в Финляндии.