Україна випередила Естонію за кількістю іноземних працівників у Фінляндії

Більшість іноземної робочої сили прибуває до Фінляндії з України. За даними Імміграційної служби, за останні два роки працівники з України обійшли естонців, які довгий час посідали першу позицію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Торік з України офіційно найняли на роботу понад 1800 осіб, а з Естонії - всього близько 1200.

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Точну кількість працівників з України встановити важко. Крім даних Імміграційної служби, яка веде облік іноземних працівників, найманих безпосередньо фінськими підприємствами, є ще так звані орендні працівники.

Вони є співробітниками українських або естонських фірм, які скеровують їх на роботу в компанію фінського замовника на певний термін.

Нагадаємо, у Фінляндії зберігається дефіцит робочої сили в низці сфер. У зв'язку з цим політики обговорюють спрощення найму працівників з-за меж ЄС.