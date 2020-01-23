Прем'єр-міністр Італії скасував поїздку в Давос через загрозу коаліції

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте скасував заплановану поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі в четвер, через день після того, як лідер урядового руху "5 зірок" подав у відставку, посиливши тиск на розділену коаліцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У кабінеті прем'єр-міністра не надали детальних причин скасування поїздки, але заявили, що Конте залишиться в Римі, щоб працювати над "нагальними питаннями".

Міністр закордонних справ Луїджі ді Майо (який перебуває в уряді з моменту, коли лівоцентристський рух "5 зірок" на виборах 2018 року набрав 33% голосів) своєю партійною відставкою додав політичної невизначеності в Італії напередодні місцевих виборів вихідними, коли права опозиційна партія "Ліга" сподівається на велику перемогу, щоб надати ваги своїм закликам до нових національних виборів.

Читайте також Сенат Італії зробив перший крок до суду над Сальвіні

Міністр фінансів Роберто Гуалтьєрі заявив, що владна коаліція залишається стабільною, і що рух "5 зірок" запевнив її у прихильності.

Партія зазнала низки гучних виходів з її парламентської фракції, яка втратила понад 30 законодавців з 2018 року на тлі глибоких розбіжностей щодо політики, зокрема її партнерства з "Демократичною партією".