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Сенат Італії зробив перший крок до суду над Сальвіні

Вівторок, 21 січня 2020, 10:30

Комітет Сенату Італії офіційно схвалив проведення розслідування стосовно лідера ультраправої "Ліги" Маттео Сальвіні, якого звинувачують у викраденні мігрантів, яких не висаджували з корабля італійської берегової охорони "Бруно Грегоретті" в липні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Депутати "Ліги" голосували за зняття імунітету з Сальвіні на вимогу свого лідера, який заявив, що хоче постати перед судом.

У лютому питання про зняття імунітету з Сальвіні вирішуватиме нижня палата парламенту.

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Нагадаємо, Сальвіні дозволив зійти на берег 116 мігрантам лише після того, як Німеччина, Португалія, Франція, Люксембург і Ірландія погодилися прийняти більшість із них.

Сальвіні, який тоді був міністром внутрішніх справ, намагався перекрити кораблям з іммігрантами доступ до італійських портів.

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Італія ультраправі
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