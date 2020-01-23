Премьер-министр Италии отменил поездку в Давос из-за угрозы для коалиции

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отменил запланированную поездку на Всемирный экономический форум в Давосе в четверг, через день после того, как лидер правительственного движения "5 звезд" подал в отставку, усилив давление на разделенную коалицию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В кабинете премьер-министра не назвали подробных причин отмены поездки, но заявили, что Конте останется в Риме, чтобы работать над "неотложными вопросами".

Министр иностранных дел Луиджи ди Майо (который находится в правительстве с момента, когда левоцентристское движение "5 звезд" на выборах 2018 набрало 33% голосов) своей партийной отставкой добавил политической неопределенности в Италии накануне местных выборов выходные, когда правая оппозиционная партия "Лига" надеется на большую победу, чтобы придать вес своим призывам к новым национальным выборам.

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Министр финансов Роберто Гуалтьери заявил, что правящая коалиция остается стабильной, и движение "5 звезд" заверило ее в преданности.

Партия претерпела ряд громких выходов из ее парламентской фракции, потеряла более 30 законодателей с 2018 года на фоне глубоких разногласий относительно политики, в частности ее партнерства с "Демократической партией".