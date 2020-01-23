Росіяни їдуть в ПАРЄ з мовним питанням в Україні і захистом своєї версії історії

Російська делегація в ході зимової сесії ПАРЄ планує підняти питання про порушення Україною прав російськомовного населення на освіту.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це в четвер заявив глава делегації РФ, віцеспікер Держдуми Пьотр Толстой.

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"Делегація поставить питання про порушення базових принципів Ради Європи з боку України щодо російської мови на Україні. Ми вважаємо, що 20 млн наших співвітчизників мають право і повинні мати можливість навчатися і розмовляти російською мовою, ніякі посилання на те, що є мови ЄС і є мова українська, а інших мов немає, вони в Раді Європи не пройдуть", - сказав Толстой.

Він зазначив, що росіян підтримує цілий ряд делегацій, "які також вважають, що закон про освіту і ряд інших мовних рішень, які були прийняті на Україні останнім часом, мають дискримінаційний характер щодо частини населення цієї країни".

Також, за словами Толстого, делегація РФ представить проєкт декларації, яка засуджує руйнування пам'ятників радянським солдатам і спроби перегляду історії Другої світової війни.

"Ми плануємо запропонувати нашим колегам - парламентарів країн Європи - прийняти декларацію, в якій засудити спроби руйнування військових поховань і меморіалів переможців, які зараз відбуваються в деяких країнах Східної Європи, спроби перегляду історії і спроби поставити під сумнів, що Другу світову війну виграв СРСР разом з союзниками", - сказав Толстой.

Нагадаємо, українська делегація в ПАРЄ не має наміру співпрацювати з представниками РФ в організації.

Зимова сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі. Нагадаємо, українська делегація відмовилась брати участь в останній осінній сесії Асамблеї у зв'язку з поверненням Росії до сесійної зали ПАРЄ без виконання резолюцій Асамблеї.